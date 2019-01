Schalke-Trainer Domenico Tedesco: "Mache mir keine Gedanken, wie ich nach außen wirke"

Der FC Schalke 04 ist mit einem 2:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg in die Rückrunde gestartet. Trotz des wichtigen Dreiers zum Auftakt ist in Gelsenkirchen nicht alles eitel Sonnenschein. Und das nicht nur aufgrund der weiterhin angespannten sportlichen Lage (Tabellenplatz zwölf), sondern auch aufgrund der einen oder anderen Personalentscheidung von Domenico Tedesco. Insbesondere der Wechsel im Schalke-Tor erhitzte die Gemüter. Statt Ralf Fährmann hütete der 22-jährige Alexander Nübel gegen die Wölfe den Kasten der Königsblauen.

Tedesco, der seit anderthalb Jahren das Zepter auf Schalke in der Hand hat, ist nicht der Typ, der vor schwierigen Entscheidungen zurückschreckt. Ein Beispiel war die Personalie Benedikt Höwedes, der von dem neuen Trainer als Kapitän abgesetzt wurde und daraufhin das Weite suchte, ein anderes ist der Fall Ralf Fährmann. Im Interview mit Eurosport sprach Tedesco nun über diese aus seiner Sicht "unterschiedlichen Situationen" und wies direkt darauf hin, dass man diese "dementsprechend auch nicht miteinander vergleichen" könne.

Tedesco: Entscheidungen im Sinne von Schalke 04

Den Torwartwechsel hatte der 33-Jährige bereits vor dem Wolfsburg-Spiel begründet. "Es waren in den letzten Spielen ein paar Unsicherheiten dabei, der Kopf war nicht frei", so Tedesco im Vorfeld der Partie. Rund eine Woche vor dem nächsten Bundesligaspiel (bei Hertha BSC, heute ab 20.30 Uhr) scheint der Coach nach wie vor zu seiner Entscheidung zu stehen und betonte im Eurosport-Interview: "Grundsätzlich mache ich mir keine Gedanken, wie ich nach außen wirke, sondern muss die Entscheidungen so treffen, wie sie für Schalke am besten sind."

So war es bei Höwedes, so ist es bei Fährmann. Tedesco nutzte jedoch die Gelegenheit, um in Sachen Höwedes erneut etwas richtig zu stellen: "Wir haben Bene nie weggeschickt. Das habe ich schon mehrmals erläutert. Das ist ein Thema, das nochmal aufgegriffen wird, weil wir uns im Torwartbereich verändert haben." Im Gegensatz zu dem aktuellen Profi von Lokomotive Moskau damals soll Keeper Fährmann jedoch weiterhin Kapitän der Knappen bleiben.

Der Schalke-Coach gewährt persönliche Einblicke

In dem Interview schlug Tedesco auch persönliche Töne an und gewährte einen Einblick in das Leben eines Bundesligatrainers: "Es bleibt wenig Zeit. Aber das ist ein Preis, den du in diesem Job eben zahlst. Das wusste ich von vornherein, das wusste meine Familie von vornherein. Wichtig sind dann die Sekunden, Minuten, Stunden, die man als Freizeit hat, auch für die Familie zu haben. Das ist bei mir der Fall. Es ist sehr wichtig. Du braucht einfach die entsprechende Wohlfühloase und auch die Stunden mit der Familie, in denen du nicht über Fußball nachdenkst, in denen du nichts von Fußball liest oder hörst."