Schalke 04 hat gelassen auf den Wut-Post von Carla Naldo reagiert und will Kritik am Verkauf ihres Ehemannes an die abstiegsgefährdete AS Monaco aus der französischen Ligue 1 nicht gelten lassen. „Ich lese keine Posts, weder von unseren Spieler noch deren Frauen. Mir ist wichtig, was Naldo sagt. Und da ist alles im Reinen“, sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel der Bild. In einem Post auf Instagram hatte Carla Naldo am Donnerstag Schalke-Coach Domenico Tedesco hart kritisiert. „Letzte Saison der beste Spieler gewesen, nach 4 Spielen ist Naldo alt, langsam und nicht mehr wichtig??? Hallo??? Ich kann die Welt nicht mehr verstehen“, postete die Gattin des 36 Jahre alten Innenverteidigers.