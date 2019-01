Harte Kritik von Naldo-Ehefrau Carla

Heidel betonte in Spanien derweil, dass man Naldo bei der Vertragsverlängerung bis 2020 vor einigen Wochen bereits gesagt habe, dass er nicht mehr in jedem Spiel zum Einsatz kommen werde: „Und das hat Naldo in allen Punkten so akzeptiert.“ Ein Engagement des 36-Jährigen nach der Karriere bei Schalke sei allerdings nicht ausgeschlossen. Heidel: „Wenn er irgendwann seine aktive Laufbahn beendet, können wir die Gespräche über seine Zukunft auf Schalke gern fortsetzen.“ In Monaco hat der gebürtige Brasilianer einen Vertrag bis 2020 unterschrieben.