Nach der enttäuschenden Bundesliga-Hinrunde ist Schalke 04 bei der Suche nach Verstärkungen für die zweite Saisonhälfte offenbar in der 2. Liga fündig geworden. Wie die Bild berichtet, beschäftigen sich die Gelsenkirchener mit einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Philipp Klement vom SC Paderborn. Der 26-Jährige ist beim Aufsteiger unumstrittener Leistungsträger und brachte es in der bisherigen Spielzeit auf die starke Bilanz von zehn Treffer und sechs Vorlagen. Schalke muss gerade in Sachen Torgefahr zulegen. Der Tabellen-13. erzielte in der Hinrunde nur 20 Treffer und will nun wohl einige Veränderungen am Kader vornehmen.