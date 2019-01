Die Personalprobleme bei Schalke 04 verschärfen sich. Nach dem 2:2 am Freitagabend bei Hertha BSC fallen drei weitere Schalker Profis wochenlang aus. Dies teilte der Verein am Samstag mit. Alessandro Schöpf zog sich nach einem Foulspiel von Herthas Karim Rekik einen Riss des Außenbandes und eine Kapselverletzung im linken Knie zu. Ob der 24-Jährige operiert werden muss, sollen weitere Untersuchungen zeigen. Schalke rechnet aber mit einem Ausfall des österreichischen Nationalspielers für acht bis zehn Wochen.

Benjamin Stambouli erlitt am Freitagabend nach einem Zusammenprall mit Arne Maier eine schwere Jochbeinfraktur, wie der Verein mitteilte. Der 28-Jährige müsse operiert werden und könne vermutlich erst Ende Februar mit einer Spezialmaske wieder spielen. In den kommenden zwei Wochen fehlt dem RevierKlub außerdem Steven Skrzybski, der sich gegen Berlin einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zuzog. Die Angreifer Breel Emobolo (Mittelfußbruch) und Guido Burgstaller (Achillessehne) fehlen Schalke ohnehin noch länger - und Innenverteidiger Naldo wurde an die AS Monaco abgegeben.