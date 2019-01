Schalke-Trainer Domenico Tedesco hat zum Auftakt des Trainingslagers im spanischen Benidorm einen Einblick in die Transfer-Pläne der Gelsenkirchener gegeben und seine Wunschliste konkretisiert. "Wir sind uns im Klaren, was wir suchen, auf welchen Positionen wir was machen möchten - auf der Innenverteidiger-Position logischerweise. Es ist auch im offensiven Bereich sicherlich noch ein Wunsch und ein Bedarf da", sagte der Coach im Sky-Interview und äußerte sich auch zu den Turbulenzen rund um den Abgang von Naldo. Der Wechsel des Brasilianers, der unter der Woche zur AS Monaco transferiert wurde, war von dessen Ehefrau Carla bei Instagram hart kritisiert worden.