Schalker Fans marschieren friedlich durch Hannover (mit Video)

Legendär war das 1:0-Siegtor von Clint Mathis für Hannover 96 am 25. September 2004. Der US-Amerikaner, dem Coach Ewald Lienen zuvor seine Lieblingsrückennummer 44 verwehrt hatte, feierte seinen späten Siegtreffer (83.) mit mehreren – zum Teil obszönen - Gesten in Richtung Trainerbank und rief immer wieder „no respect“ an die Adresse Lienens. Wenige Monate später trennte sich Hannover 96 vom dem Amerikaner.

Legendär war das 1:0-Siegtor von Clint Mathis für Hannover 96 am 25. September 2004. Der US-Amerikaner, dem Coach Ewald Lienen zuvor seine Lieblingsrückennummer 44 verwehrt hatte, feierte seinen späten Siegtreffer (83.) mit mehreren – zum Teil obszönen - Gesten in Richtung Trainerbank und rief immer wieder „no respect“ an die Adresse Lienens. Wenige Monate später trennte sich Hannover 96 vom dem Amerikaner. © imago/Team2