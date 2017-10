"Schande der Liga" - BVB-Südkurve protestiert heftig gegen RB Leipzig

Und das wurde schon vor dem Anpfiff deutlich: Die Fans aus der Südkurve des Signal-Iduna-Parks in Dortmund rollten ein großes Banner aus: "Die Wand der Schande grüßt die Schande der Liga." Eine Anspielung der BVB-Fans auf das letzte Aufeinandertreffen zwischen beiden Klubs im Februar : Vor dem Anpfiff der letzten Begegnung in Dortmund wurden unzählige Hassplakate gegen RB auf der Südtribüne entrollt. „Bullen schlachten“ war dort unter anderem zu lesen. Ebenso wurde Sportdirektor Ralf Rangnick persönlich beleidigt . Der BVB musste 100 000 Euro Strafe zahlen und die Tribüne, auf der sonst 25 000 Zuschauer Platz haben, blieb für ein Spiel gesperrt.

Auch in zum Spiel in dieser Saison wurden neben dem Haupt-Banner wieder zahlreiche Plakate entrollt. "Gänseblümchen auf die Bullen" war dort ebenso zu lesen wie "RB vernichten" oder "Seit Jahren eine Riesenschande". Fraglich ist, ob diese Banner für eine erneute Bestrafung der BVB-Fans ausreichen.

Insgesamt blieb die Lage beim Hochrisikospiel aber ruhig. Die Leipziger Fans kamen sicher im Stadion an. Die Ultras des BVB protestierten gegen RB vor Anpfiff in der Stadt. Das Bündnis Südtribüne Dortmund wollte mit dem Marsch zum Dortmunder Signal Iduna Park am Samstag klarmachen, dass "alles, woraus unser Sport seine Faszination zieht, von „RasenBallsport“ mit Füßen getreten wird", hieß es in einem Aufruf auf der Internetseite der Gruppe. Gegen 16 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung. Die Dortmunder Fans riefen dabei: „Ihr macht unsren Sport kaputt“ und „Fußballmafia DFB“.