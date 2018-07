Scharfe Kritik von Babak Rafati:  Die Ansetzung von Andres Cunha ist inakzeptabel

Sportlich haben sich vier Teams für das Halbfinale qualifiziert. Mit welcher Berechtigung es Andres Cunha in die Vorschlussrunde geschafft hat, weiß ich dagegen nicht. Die Ansetzung, ihn das Spiel Frankreich gegen Belgien pfeifen zu lassen, ist inakzeptabel und wirft Fragen auf.

In der Vorrunde war der Uruguayer in zwei Spielen im Einsatz. Beide Male hat er alles andere als überzeugt. Bei Frankreich gegen Australien übersah er einen klaren Elfmeter, musste vom Videoassistenten korrigiert werden. Auch sonst offenbarte Cunha Schwächen. Noch schlimmer war seine Leistung beim Spiel der Iraner gegen Spanien. Die versuchten, sich mit allen Mitteln ein 0:0 zu ermauern, beschränkten sich auf Zeitspiel, Schauspielerei und Gemecker – und der Schiedsrichter half mit. Cunha beteiligte sich an den Diskussionen und wurde immer hektischer. Seine Unsicherheit war nicht zu übersehen. Der Referee war überfordert und agierte nicht WM-würdig.