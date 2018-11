Schatzschneider beim NP-Anstoß: "Verpflichtungen im Winter sind lebensnotwendig"

Neue Gesichter bei der 109. Ausgabe des NP-Anstoßes: Am Talk-Tresen in der „Nordkurve“ plauderten am Mittwoch erstmals Ex-Hertha-Kicker Wolfgang Sidka und Henrik Hanses mit. Henrik wer? NDR-2-Moderator Hanses ist ein geübter Redner – und seit dieser Saison auch Stadionsprecher bei 96.

Seine Anreise aus Hamburg verlief allerdings ziemlich holprig: Zunächst verpasste er die Bahn, weil das Vorderrad seines Fahrrades geklaut wurde, dann stand er mit dem Auto im Stau auf der A7 – schaffte es aber noch rechtzeitig in die Nordkurve. Da gab er dann verbal Vollgas. „Ich flippe bei 96-Toren immer erst aus und jubele. Bis zur Toransage habe ich ja etwa 30 Sekunden. Aber so häufig kam das ja leider noch nicht vor“, witzelte Hanses – und hatte die Anstoß-Fans in der Nordkurve gleich auf seiner Seite.