Schicksals-Sieg für Messi: Megastar schießt Argentinien ins Achtelfinale und dankt Gott

In den „Weißen Nächten“ von Sankt Petersburg geht die Sonne nicht unter – und es singen die argentinischen Fans. Der Mitfavorit steht im Achtelfinale der Fußball-WM. Mit einem dramatischen 2:1 (1:0) gegen Nigeria qualifizierte sich die Mannschaft um Lionel Messi für ein Rendezvous mit Frankreich. Die am Boden zerstörten Afrikaner müssen die Heimreise antreten.

Als der Mannschaftsbus eine Stunde vor Spielbeginn am Krestovski-Stadion ankam, sangen die Fans sich schon warm. Von 64 468 Zuschauern waren geschätzt 40 000 Argentinier. Einer von ihnen Diego Maradona , der erst mit einem Tänzchen mit einer in nigerianischem Trikot gekleideten Frau für Unterhaltung sorgte und während des Spiels seinen Emotionen freien Lauf ließ.

Überkreuzte Arme, sekundenlanger Jubel - so sahen Millionen Fußballfans Maradona live im TV. © imago/Focus Images

Mit zwei in die Luft gereckten Mittelfingern feiert Maradona den Siegtreffer von Marcos Rojo. © 2018 Getty Images

Mannschaft setzt sich bei Aufstellung durch

Gerade fußballerisch ließ der Mitfavorit wieder viel zu wünschen übrig – sicher auch für den einstigen Fußball-Feingeist Maradona. Für die Argentinier stand nach der deftigen 0:3-Niederlage gegen Kroatien etwas anderes im Fokus. „In unserer Lage brauchen wir Sicherheit, keine Unsicherheiten“, hatte Javier Mascherano die von der Mannschaft geforderte Rückkehr zu einer Viererkette in der Abwehr und einem verstärkten Einsatz der Routiniers begründet.

Vor allem stellte sich die Hereinnahme von Ever Banega als Belebung heraus. Im Spielmacher von Sevilla hatte Messi einen Kollegen, der auf dem Platz in ähnlichen Dimensionen denkt. Banegas kreativer Pass hoch in die Schnittstelle ermöglichte ihm das 1:0, wobei die Weiterverarbeitung nicht weniger erstklassig war. Messi ließ den Ball auf dem linken Oberschenkel abtropfen, legte ihn sich mit links noch einmal vor und schoss mit seinem „schwächeren“ rechten Fuß halbhoch ins lange Eck. Alles aus einer Bewegung. Ein Tor des Barcelona-Messi, nicht des verhinderten Nationalhelden, den man zuletzt im Nationaltrikot gesehen hatte.