Schiedsrichter-Beben: Hellmut Krug ist als Supervisor abgesetzt!

Für Krug hat der DFB aber einen anderen Job. "Schiedsrichter-Manager Hellmut Krug bleibt in dem Projekt engagiert und wird sich auf die inhaltliche Analyse und die fachliche Dokumentation konzentrieren sowie wie bisher die Berichterstattung an das internationale Regelboard IFAB leisten", heißt es in einer Mitteilung.

Am Sonntag berichtete die Bild, dass Krug am zehnten Spieltag in der Partie Schalke gegen Wolfsburg (1:1) als Supervisor Einfluss auf den Videoschiedsrichter genommen haben soll. Das bestätigte der DFB in einer Mitteilung indirekt: "Für ihn gilt ebenso wie für die anderen Supervisoren, dass sie künftig während der Spiele keine direkte Kommunikation mehr mit den Video-Assistenten haben werden. Der Video-Assistent entscheidet vollkommen eigenständig, welche Einschätzung er dem verantwortlichen Schiedsrichter auf dem Rasen zukommen lässt."