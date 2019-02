Schiedsrichter-Chef Fröhlich verteidigt Handspiel-Entscheidungen: Strafstöße "korrekt"

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hat sich in die hitzige Handspieldebatte eingeschaltet. "Dialog und Diskussion gehören zum Fußball dazu. An der aktuellen Diskussion um das Handspiel stört mich aber, dass immer wieder davon geredet wird, dass es sich um eine neue Regelauslegung handele", sagte der 61-Jährige in einem Interview mit DFB.de und betonte: "Das stimmt nicht. Die regeltechnischen Grundlagen sind gegenüber der letzten Saison unverändert." Der DFB und der Sportliche Leiter der Elite-Schiedsrichter im Verband reagierten mit der Veröffentlichung auf erneut mehrere strittige Szenen in mehreren Partien des 22. Spieltags und Forderungen nach einer Reform.