Schielen zum VfL Wolfsburg erlaubt? Felix Klaus hat bei Hannover 96 keine Abstiegsängste

Anzeige

Wenn es nicht so läuft, hilft manchmal die Erinnerung – vor dem Spiel in Dortmund ist nach dem Sieg gegen Dortmund. Das 4:2 war auch das beste Spiel von Felix Klaus. Einen Elfmeter hat er rausgeholt und ein Traumfreistoßtor erzielt. „Wir haben schon ein paar gute Spiele abgeliefert, aber Dortmund war das Highlight für mich“, bestätigt Klaus, „ich schaue mir das Spiel be­stimmt noch mal an, um Selbstvertrauen zu bekommen.“ ​"Drei Niederlagen sind schon hart" Mut machen per Video, wenn es schon auf dem Platz nicht so läuft. „Als Aufsteiger muss man mit so einer Phase rechnen, aber drei Niederlagen am Stück sind schon hart“, gibt der 25-Jährige zu. Seine Fehleranalyse: „Wir haben keine Tore mehr geschossen und hinten zu viele bekommen“, erklärt Klaus und fordert: „Wir müssen unsere Taktik wieder besser umsetzen und mehr laufen als der Gegner. Keiner bekommt Panik, aber jeder weiß, dass es eine ernste Situation ist.“

Abstiegsangst hat Klaus jedoch nicht. „Wir sind als Aufsteiger immer noch ordentlich dabei“, sagt er, „wir haben sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Vor der Saison hätte das jeder sofort unterschrieben. Wir sind zu gut, um da unten noch reinzurutschen.“ Das haben zwar auch schon andere geglaubt und sind doch abgestiegen, ein Vorteil ist aber: „Aktuell ist es so, dass die da unten auch nicht so richtig punkten.“ Gemeint ist neben dem HSV, Köln und Mainz auch sein zukünftiger Verein Wolfsburg. Im Juli wechselt er zum VfL, sein Vertrag soll auch für die zweite Liga gelten. „90 Kilometer nach Osten schielen ist erlaubt, aber ich bin hier bei 96 und konzentriere mich nur auf Hannover. Ich will, dass wir hier die 40 Punkte holen“, stellt Klaus klar. ​Vorbild ist Reus Dazu geht der Blick erst mal nach Dortmund. Dabei fürchtet Klaus vor allem sein Vorbild Marco Reus. „Er ist für mich der beste offensive deutsche Spieler“, schwärmt der offensive 96-Spieler Klaus, „ich versuche mir von ihm vieles abzuschauen. Wahnsinn, was der kann. Ihm zuzusehen macht einfach nur Spaß. Er bewegt sich perfekt im Raum, ist sehr schnell und hat einen wahnsinnigen Abschluss.“

Die Zeit von Felix Klaus bei Hannover 96: Dramatik am letzten Spieltag der Saison 2014/15: Hannover 96 gewinnt gegen den SC Freiburg mit 2:1 und schickt die Breisgauer die zweite Liga. Es ist bereits der zweite Abstieg für Felix Klaus (Mitte) nachdem es ihn bereits zwei Jahre zuvor bereits mir der SpVgg Greuther Fürth erwischt hatte. © imago/Christian Schroedter Felix Klaus bleibt jedoch in der 1. Bundesliga: Er wechselt zur Saison 2014/15 zu Hannover 96. © imago/Kaletta Gemeinsam mit Uffe Bech wurde Klaus von Trainer Michael Frontzeck vorgestellt. © Petrow Sein erstes Spiel für Hannover 96 bestreitet Felix Klaus gegen Darmstadt 98. © imago/Sportsword Sein erstes Tor für Hannover 96 erzielte Klaus gegen Eintacht Frankfurt in unnachahmlicher Manier. © imago/Sven Simon Das Spiel ging allerdings dennoch 1:2 verloren. Wie für Hannover 96 im Allgemeinen lief die Saison 2015/16 für Felix Klaus alles andere als optimal. Rund um den Jahreswechsel wurde er von Verletzungen gestoppt und musste sich wieder herankämpfen. © imago/DeFodi Auch der zwischenzeitlich eingestellte Trainer Thomas Schaaf ... © imago/Sven Simon ... noch Daniel Stendel konnten den Abstieg von Hannover 96 (den dritten von Felix Klaus!) verhindern. © imago/DeFodi Erfolgreicher lief es in der Zweitligasaison, hier mit Neuzugang Martin Harnik. © dpa Im Fußball-Unterhaus gab es für Spieler und Fans viel zu feiern. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Sozial engagiert: Felix Klaus (mit Sebastian Maier) bei der Essensausgabe für Bedürftige. © Petrow Eine Szene aus dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. © Maike Loback (Team zur Nieden) Am Ende der Saison stand der Aufstieg. Hier der Jubel in Sanshausen. © imago/Nordphoto Beim 1:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart erzielte Felix Klaus den entscheidenden Treffer. Da zeitgleich Eintracht Braunschweig krachend bei Arminia Bielefeld verlor, war das Spiel gleichbedeutend mit dem Wiederaufstieg. © imago/Sielski In der 1. Bundesliga hieß der Gegner unter anderem wieder Bayern München. © dpa Unter anderem gegen Bayer 04 Leverkusen holte Felix Klaus einen Elfmeter heraus. © Maike Lobbacl (Team zur Nieden)

Seit fünf Spielen ist der langzeitverletzte Nationalspieler zurück, was keine gute Nachricht für 96 ist. „Reus macht Dortmund um 75 Prozent besser“, meint Klaus. Er selbst hat auch das Spiel in Frankfurt verletzt verpasst: „Ich habe dann viele Behandlungen gehabt, damit ich fit werde. Das mache ich wieder, damit es gut bleibt. Ich gebe alles, damit wir Sonntag was schnappen können.“ Sein Plan für das Spiel am Sonntag: „Wenn man in Dortmund gut steht und einige Konter setzt, kann man was holen“, meint er, „wir müssen uns vor keiner Mannschaft verstecken – außer vor den Bayern vielleicht. Das müssen wir wieder in die Köpfe bekommen.“ ​Bebou-Ausfall tut weh Kräfteprobleme zum Saisonende we­gen der intensiven Spielweise sieht er jedenfalls nicht. „Wir sind ganz sicher eine der fittesten Mannschaften der Liga“, sagt Klaus, „jeder hat brutale Lak­taktwerte, man merkt schon, dass wir ab der 60. Minute noch mal mehr laufen können als der Gegner.“

Die Marktwerte der Spieler von Hannover 96 - und wie sie sich seit Oktober 2017 verändert haben. (Stand: 01. Januar 2018, Quelle: transfermarkt.de) Salif Sané: 8 Millionen Euro (+ 3 Mio seit Oktober 2017) Jonathas: 7 Millionen Euro (unverändert seit Oktober 2017) © Petrow Waldemar Anton: 6,5 Millionen Euro (+2,5 Mio) Ihlas Bebou: 5 Millionen Euro (+1 Mio) Martin Harnik: 4 Millionen Euro (+1 Mio) © Maike Lobback Julian Korb: 3,5 Millionen Euro (+0,5 Mio) © dpa Niclas Füllkrug: 3 Millionen Euro (+1 Mio.) © Lobback Marvin Bakalorz: 2,5 Millionen Euro (+0,5 Mio.) © AP Photo/Matthias Schrader Matthias Ostrzolek: 2,5 Millionen Euro (+0,5 Tsd.) © dpa Felix Klaus: 2,5 Millionen Euro (+0,5 Mio.) © dpa Pirmin Schwegler: 2 Millionen Euro (+0,5 Mio) © imago/Team 2 (Archiv) Michael Esser: 1,5 Millionen Euro (-0,5 Mio.) Edgar Prib: 1,5 Millionen Euro (-250 Tsd.) © imago/Jan Huebner Noah Joel Sarenren Bazee 1,5 Millionen Euro (unverändert) © Fishing4 Philipp Tschauner: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © Peter Steffen Kenan Karaman: 1,5 Millionen Euro (-250 Tsd.) © Lobback Oliver Sorg: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © imago/Sielski (Archiv) Miiko Albornoz: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © Peter Steffen/dpa Manuel Schmiedebach: 1,25 Millionen Euro (- 750 Tsd.) © dpa Iver Fossum: 1 Million Euro (-250 Tsd.) © imago/DeFodi Florian Hübner: 750 Tsd. Euro (+50 Tsd.) © imago/Eibner Sebastian Maier: 600 Tsd. Euro (unverändert) © imago/Hübner Uffe Bech: 500 Tsd. Euro (-500 Tsd.) © Team zur Nieden Charlison Benschop: 500 Tsd. Euro (+100 Tsd. Euro) © Florian Petrow Felipe: 300 Tsd. Euro (unverändert) © Sielski Samuel Sahin-Radlinger: 200 Tsd. Euro (-50 Tsd.) © Sielski Mike Steven Bähre: 150 Tsd. Euro (unverändert) © Florian Petrow Timo Hübers: 125 Tsd. Euro (+ 25 Tsd.) © Florian Petrow Tom Baller: 125 Tsd. Euro (+25 Tsd.) © Priesemann Yousef Emghames: 100 Tsd. Euro (unverändert) © Lobback

Ärgerlich sei jedoch die Gelbsperre seines Partners auf der anderen Offensiv-Seite: „Dass Ihlas Bebou ausfällt, tut uns schon weh.“ Ein Stimmungstief in der Mannschaft hat die Negativserie aber nicht ausgelöst. „Wir wissen alle, dass wir nur zusammen da wieder rauskommen“, sagt Klaus, „das hat sich auch nach drei Niederlagen nicht geändert.“

KOMMENTIEREN