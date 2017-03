Schlechtestes Auswärtsteam zu Gast – RB-Coach Hasenhüttl pokert bei Aufstellung

Anzeige

Leipzig. Seltsam, dass es so lange gedauert hat, bis die Tickets für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 im Heimbereich der Red Bull Arena ausverkauft waren. Immerhin stieg gegen die „Lilien“ vor knapp zwei Jahren eines der spektakulärsten Spiele der noch jungen RB-Geschichte. Keeper Fabio Coltorti traf in der Nachspielzeit zum fanatisch gefeierten 2:1-Siegtreffer. Kurz vor Saisonende blieben damit beide Teams im Aufstiegsrennen. Am Ende schaffte Darmstadt den Sprung ins Oberhaus, während Leipzig noch eine Runde im Unterhaus drehte. Das Kräftemessen mit den Darmstädtern ist im schnelllebigen Fußballgeschäft für RB Leipzig so etwas wie eine Konstante. Zum sechsten Mal innerhalb von vier Jahren stehen sich beide Teams am Samstag gegenüber. Viermal triumphierte RB, nur einmal die „Lilien“.

Spiel früh entscheiden Im März 2017 hat sich die Welt etwas anders aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Coltorti erneut Geschichte schreibt, tendiert gegen Null. Zwar sitzt der Schweizer Keeper am Samstag auf der Bank, aber ganz ernst ist Ralph Hasenhüttls Antwort auf die Frage nicht zu nehmen, ob er ihn bei einem Remis in der Schlussphase bringen würde: „Ich habe es im Hinterkopf, sollte es so kommen und ich noch einen Wechsel frei haben. Aber es wäre schön, wenn wir das Spiel früher entscheiden.“ Ein schnelles Tor ist es, das die Leipziger benötigen, um nach drei Spielen ohne Sieg und zwei Partien ohne Treffer gegen das Bundesligaschlusslicht erst gar nicht ins Nachdenken zu geraten. Dabei ist die Ausgangslage nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation glasklar. Das Kellerkind aus Darmstadt konnte in dieser Saison noch keinen Zähler auf fremdem Rasen holen, hat mit 47 Toren die meisten Gegentreffer kassiert.

Fluch der Rückrunde brechen? Dabei pokert der Trainer im Vorfeld wieder ein bisschen bei der Aufstellung. Yussuf Poulsen scheint doch eine Option für die Startelf zu sein. Auch Oliver Burke bescheinigt Hasenhüttl eine gute Entwicklung, erinnert an dessen Torvorbereitung im Hinspiel bei den Darmstädtern. Zudem denkt der 49-Jährige in der Innenverteidigung über einen Wechsel nach. „Der Gegner hat die letzten Spiele absolut auf Augenhöhe gestaltet und ist sehr schwer zu bespielen. Da brauchen wir viel Geduld“, fordert der RB-Coach. Darmstadts Trainer Torsten Frings kündigt an: „Wir werden uns mit allem wehren, was uns zur Verfügung steht.“ Zum Ausklang der Länderspielpause sind mit Davie Selke, Emil Forsberg, Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer die vier fehlenden Nationalspieler gesund an den Cottaweg zurückgekehrt. Im Hinspiel sorgte Sabitzer mit einem Doppelpack für den 2:0-Erfolg. Bleibt nur die Frage, ob RB Leipzig gegen Darmstadt den Fluch der Rückrunde brechen kann. Bisher hat das Hasenhüttl-Team noch gegen keine Mannschaft gewonnen, gegen die es auch in der Hinrunde einen Sieg geholt hat.

