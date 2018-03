Schlimmer Anblick, coole Reaktion: Gulacsis linker Ringfinger steht ab

Kurz vor dem Abpfiff schlägt dann der Ball zum 1:2 ein. Am lädierten Finger lag der Gegentreffer aber nicht. "Solange du da Kraft hast, ist das kein Problem", so Hasenhüttl. Und auch der Keeper meint: "Den Freistoß hat er ganz genau in die Ecke geschossen, aus kurzer Distanz. Ich habe den Ball spät gesehen. Ich glaube er war unhaltbar."

Ewig krummer Finger?

Gulacsi soll am Freitag an seinem Finger untersucht werden. Er selbst sieht aber keine Gefahr vor dem Bundesligaspiel am Sonntag in Stuttgart. Wie zum Beweis, dass nichts weiter ist, präsentierte er ihn nach dem Spiel in den Mixedzone den bis Mitternacht ausharrenden Journalisten in seiner vollen Pracht und löste auch den fixierenden Tapeverband kurz ab.