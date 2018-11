Schlimmer Unfall bei Auswärtsspiel: HSV-Fan verunglückt in Aue

Es ist ein Sieg mit einem faden Beigeschmack. Der Hamburger SV konnte sich am Samstag in der 2. Liga mit 3:1 in Aue gegen den Erzgebirgs-Klub durchsetzen. Doch so richtig darüber freuen konnten sich die Hamburger nicht.

Denn ein HSV-Fan, der ein Banner vom Zaun abhängen wollte, ist dabei in die Tiefe gestürzt und hat sich womöglich schwer verletzt. Mit einem Hubschrauber wurde er ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Spiel twitterte der HSV, um die Fans über den Unfall zu unterrichten und Fan Thorsten eine schnelle Genesung zu wünschen. "Beim heutigen Auswärtsspiel in Aue hatte unser treuer Fan Thorsten einen Unfall im Gästeblock. Er ist aktuell stabil und auf dem Weg ins Krankenhaus. Schnelle und gute Genesung, Thorsten!"