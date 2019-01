Schmidkunz wirft die Dresden Titans in die Erfolgsspur

Dresden. Über 1100 Zuschauer in der Margon-Arena feuerten die Dresden Titans gegen die Iserlohn Kangaroos an. Vor allem die letztwöchige Rückkehr von Janek Schmidkunz gab Grund zu Optimismus. Dresdens Kapitän lieferte gleich in seinem zweiten Spiel mit 16 Punkten und vier Dreiern einen wichtigen Beitrag ab und katapultierte sein Team zum wichtigen 78:61-Heimsieg. Auch Julian Scott trat extrem motiviert gegen sein Ex-Team an (spielte vergangene Saison für Iserlohn). Der Amerikaner überzeugte ebenfalls mit 16 Zählern und steuerte starke sieben Assists bei. Zudem stellten die Gastgeber mit 13 von 27 getroffenen Dreiern eine Saisonbestleistung auf.