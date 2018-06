Schnappt Hannover 96 jetzt zu? Haraguchi spielt bei Japan-Generalprobe durch

Für die Japaner war es keine gelungene Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Russland. Die japanische Nationalmannschaft unterlag der Schweiz mit 0:2. Was auffällt: Genki Haraguchi, Kandidat bei Hannover 96, spielte im Gegensatz zu seinen Teamkollegen in der Offensive die kompletten 90 Minuten durch. Dies zeigt wie wichtig der Rechtsaußen für Japans Nationalelf ist - und wieso 96 den Angreifer unbedingt vor der Weltmeisterschaft von Hertha BSC Berlin verpflichten möchte.

Denn im Team von Akira Nishino spielte Haraguchi eine herausragende Rolle, fehlte zuletzt kaum. Das internationale Turnier könnte der 27-Jährige als Bühne nutzen. Sollten die Japaner gut abschneiden, könnten andere Klubs auf den Flügelspieler aufmerksam werden - oder seine Ablöse in die Höhe treiben. Das wird es möglicherweise schnell zu teuer für Hannover 96 werden. Deshalb wollen die Roten jetzt zuschnappen.