Schnappt sich Hannover 96 Genki Haraguchi von Hertha BSC Berlin?

Sichert sich Hannover 96 die Dienste eines weiteren Japaners? Nach der Leihe von Takuma Asano soll 96 laut „Kicker“ drei Millionen Euro für Hertha BSC Berlins Genki Haraguchi geboten haben. Die Berliner, die für den 27-jährigen Flügelspieler fünf Millionen Euro fordern sollen, wollen aber scheinbar noch die Weltmeisterschaft in Russland abwarten, wo Haraguchi seinen Marktwert mit guten Leistungen steigern könnte.

Abgang (möglich): Jonathas. 96 versucht ihn bereits bei einem anderen Verein unterzubringen – auch wenn es am Ende ein Riesenverlust wird.

Der japanische Linksaußen, der auch als Rechtsaußen oder hängende Spitze spielen kann, kam in der abgelaufenen Saison für die Herthaner auf sieben Bundesliga-, drei Europa-League- und einen DFB-Pokal-Einsatz. Dabei gelang ihm nur ein Treffer für den Hauptstadtklub. In der Winterpause wechselte Haraguchi dann auf Leihbasis zum späteren Zweitligameister Fortuna Düsseldorf, bei dem er in 13 Einsätzen ein Tor erzielte und vier weitere direkt vorbereitete.