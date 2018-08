Artur Wichniarek: Der Zweitliga-Torschützenkönig von Arminia Bielefeld war ein regelrechter Flop in Berlin. In 63 Spielen traf er gerade einmal viermal. Nach dem Ende seiner Karriere arbeite er als erfolgreicher Geschäftsmann. Wichniarek wohnt weiterhin in Kleinmachnow und ist Investor eines Küchenladens in Berlin und eines Möbelgeschäfts in Düsseldorf. Außerdem ist er Personal-Berater bei der Bäckereikette Le Crobag. © dc3