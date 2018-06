Schnappt sich Hoffenheim Werder-Star Max Kruse?

In der Fußball-Bundesliga bahnt sich ein spektakulärer Transfer an. Nach einem Bericht der Bild soll die TSG Hoffenheim an einer Verpflichtung von Werder Bremens Max Kruse interessiert sein. Für den Stürmer sollen die Kraichgauer demnach bereit sein, eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro hinzublättern. Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann ist nach den Abgängen von Mark Uth (FC Schalke 04) und Serge Gnabry (zurück zum FC Bayern München nach Leih-Ende) auf der Suche nach einer Offensivkraft.