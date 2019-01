Schock bei Comeback! Bebou muss im Testspiel nach 20 Minuten verletzt runter

Sorgen um 96-Rakete Ihlas Bebou: Bereits nach 20 Minuten muss der Flügelflitzer verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach einem handelsüblichen Zweikampf mit seinem belgischen Gegenspieler ging Bebou zu Boden, versuchte zunächst wieder aufzustehen, hielt sich aber nach wenigen Metern den Oberschenkel und setzte sich wieder auf das Grün. Sofort eilten die 96-Ärzte auf den Platz und behandelten den Togolesen. Bebou's hinterer, rechter Oberschenkel wurde dick bandagiert, anschließend wurde der 96-Pechvogel vom Platz geführt.

Im Testspiel gegen Zulte Waregem stand Bebou erstmals seit seiner Verletzung in der Nationalmannschaft wieder in der Startelf. Für ihn kam Tim Dierßen in die Partie.