Schock-Verletzung beim 1. FC Köln: Terodde nach Foul bewusstlos

Horror-Szene in der Bundesliga - und eine ganz bittere für den 1. FC Köln noch dazu. Simon Terodde hat sich im Spiel gegen Hannover 96 wohl schwerer verletzt. Der Super-Stürmer (5 Tore in 6 Spielen für die Kölner) musste nach einem harten Tritt des Hannoveraners Salif Sané vom Platz getragen werden.

Was war passiert? Terodde will einen hohen Ball annehmen als Hannover-Abwehrspieler Sané den Ball vor seiner Nase mit dem Ball wegschlägt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sané spielt nicht nur den Ball mit voller Wucht, sondern auch den Kopf des Köln-Stürmers. Der Deutsche bleibt daraufhin minutenlang am Boden und muss behandelt werden. Schließlich wird Terodde unter Beifall der Zuschauer für Simon Zoller ausgewechselt. Er wird von den Sanitätern vom Platz getragen. Es besteht der Verdacht auf eine schwere Gehirnerschütterung.