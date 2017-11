Schock beim FC Liverpool: Jürgen Klopp im Krankenhaus

Manager Jürgen Klopp verpasst das Mittwochstraining des Premier-League-Klubs und hat sich Vereinsangaben zufolge in ein Krankenhaus begeben. "Infolgedessen wird er das Training am Mittwoch verpassen", erklärte der Klub in einer Pressemitteilung auf der Homepage. Es gebe desweiteren keine Pläne, wonach der gebürtige Stuttgarter länger im Krankenhaus verbleiben werde. Der 50-Jährige habe sich kränklich gefühlt und sich deshalb in die Obhut eines Arztes begeben.