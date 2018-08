Schock beim Hamburger SV: Neuzugang Jairo Samperio fällt lange aus

Schock für den Hamburger SV! Der Neuzugang Jairo Samperio hat sich schwer am Knie verletzt und wird dem Zweitligist lange fehlen. Eine Operation soll in der kommenden Woche stattfinden.

Jairo war in einem Zweikampf im Training unglücklich aufgekommen und verdrehte sich dabei das Knie. Wie der Hamburger SV mitteilte, wurden dabei beide Kreuzbänder und das Innenband im rechten Knie beschädigt. Damit wird er dem Verein mehrere Monate fehlen.

"Das ist natürlich ein Schock. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und war auf einem guten Weg, an seine alte Leistungsstärke anzuknüpfen", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker am Donnerstag. Jario musste mit einem Golf-Kart in die Kabine gebracht werden.