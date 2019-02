Die 0:3-Klatsche im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Tottenham Hotspur steckt immer noch in den Köpfen der Dortmunder. Um noch die Chance zu wahren, die nächste Runde der Königsklasse zu erreichen, sollte man im Signal-Iduna-Park also lieber kein Gegentor kassieren - umso bitterer ist dann die Nachricht, dass WM-Torschützenkönig Harry Kane zurück im Mannschaftstraining der Londoner ist.

Bereits am kommenden Samstag könnte der Engländer schon wieder im Kader der Spurs stehen, wenn seine Mannschaft beim FC Burnley ran muss. Mitte Januar erlitt der 25-Jährige eine Knöchelverletzung und musste seitdem auf seinen Einsatz im Sturm des Tabellendritten verzichten. "Toll, wieder bei meinem Team zu sein", schrieb Kane am Mittwoch via Twitter.