Schock im Bayern-Training: Torwart-Juwel bewusstlos - Boateng ruft Ärzte

Das Training des FC Bayern München nach dem knappen Sieg über den FC Augsburg am Freitag wurde nach Informationen der Bild von einem unglücklichen Zwischenfall überschattet. Nach einem Schuss aus kurzer Distanz ins Gesicht ging Torwart-Juwel Ron-Thorben Hoffmann bewusstlos zu Boden und blieb liegen.

Torwart-Schock beim FC Bayern: Arzt eilt aufs Spielfeld zu bewusstlosem Keeper

Mehrere Mitspieler kümmerten sich demnach um den ausgeknockten Torhüter, während Abwehrspieler Jerome Boateng losgeeilt sein soll, um die medizinische Abteilung des deutschen Rekordmeisters zu benachrichtigen. Wenig später eilte Mannschaftsarzt Dr. Peter Ueblacker in Straßenkleidung auf den Platz und stabilisierte gemeinsam mit Physiotherapeut Helmut Erhard den 19 Jahre alten Nachwuchsspieler.

Hoffmann musste beim Weg in die Kabine von den beiden Medizinern gestützt werden, soll aber immerhin wieder ansprechbar gewesen sein. Der 19-Jährige ist seit Mai 2018 Teil des Profikaders, kam bislang aber nur in der Regionalliga und der UEFA Youth League zum Einsatz. Mit Nationalspieler Manuel Neuer, Sven Ulreich und Talent Christian Früchtl hat der Youngster gleich drei Konkurrenten in der Rangordnung des FC Bayern über sich.