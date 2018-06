Schock für Brasilien: Neymar bricht Training ab

Neymar hat am Dienstag das gemeinsame Training mit der brasilianischen Nationalmannschaft verletzungsbedingt abbrechen müssen. Vor dem Ende der Einheit in Sotschi wurde der humpelnde Angreifer von einem Betreuer vom Platz geführt.

Daily Mirror (England): "Kapitän Kane gewinnt das Spiel in der Nachspielzeit mit seinem zweiten, sodass England die WM mit einem Sieg beginnt - aber nur gerade so" © dailymirror.co.uk

The Sun (England): "Kane's 'letztes-Keuchen-Kopfball' rettet die Three Lions nach einer Nacht der Frustration" © thesun.co.uk

Gazzetta dello Sport (Italien): "Hurricane Kane bricht über Tunesien herein - England feiert in der 91." © gazetta.it

Daily Mail (England): "Prinz Harry gewinnt es für England: Kane's zweites Tor der Nacht in der Verlängerung lässt die Three Lions sich im Auftaktspiel an Tunesien vorbeiquetschen." © dailymail.co.uk

Einsatz gegen Costa Rica fraglich? Sprecher weicht aus

Wegen einer Verletzung an jenem rechten Fuß war Neymar vor der WM in Russland etliche Wochen ausgefallen. Die Seleção bestreitet ihr nächstes Turnierspiel am Freitag (14.00 Uhr/ARD) gegen Costa Rica. Ob ein Einsatz des 26-Jährigen möglicherweise in Gefahr sei, wollte der Sprecher nicht beantworten. Er wiederholte lediglich, dass Neymar am Mittwoch wieder normal trainieren werde.