Schock für Fans: Erscheint FIFA 19 nicht?

Sieht so die Zukunft der FIFA-Serie aus?

Dem Nachrichtensender Bloomberg hat der Vorstandsvorsitzende des FIFA-Entwicklers EA Sports, Andrew Wilson, nun ein bemerkenswertes Interview gegeben. Er bejahte die Frage, ob jemals eine Zeit kommen werde, in der es kein jährliches FIFA-Spiel mehr geben wird: "Es gibt einige unterschiedliche Dinge, die vorher passieren müssen. Wir tun jedes Jahr sehr viel in ein FIFA-Spiel und sehr viel in ein Madden-Spiel", sagte Wilson. "Aber wenn wir uns ansehen, was wir in Korea oder China machen, gehen wir anders vor. Dort veröffentlichen wir alle vier Jahre einen großen neuen Code-Drop und bieten kleinere Veränderungen über die Zeit an."