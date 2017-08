Schock für FC Bayern: James Rodriguez fällt lange aus

Neuzugang James Rodriguez fällt für den Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen am 18. August aus. Der Kolumbianer hat sich bei der peinlichen Testspiel-Niederlage des FC Bayern München gegen den FC Liverpool (0:3) einen Muskelbündelriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Das teilte der Rekordmeister auf seiner Homepage mit. Offiziell spricht der Klub davon, "in den kommenden Wochen" auf seinen neuen Star verzichten zu müssen. Möglicherweise könnte James den Bayern sogar am 2. Spieltag gegen Werder Bremen (26. August) noch fehlen.