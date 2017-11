Schock für Hannover: Salif Sané bricht Training verletzt ab

Seine ersten Schritte als Profi-Fußballer macht Salif Sané in Frankreich, wo er in einem Vorort von Bordeaux auch geboren wurde. Nach seiner Jugend im Heimatverein US Lormont, wechselt Sané zunächst zu Girondins Bordeaux und von dort zunächst leihweise am 1.7.2011 zu AS Nancy. © dpa