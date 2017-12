Schock für Lionel Messi: Muss sein Bruder ins Gefängnis?

Nach einem Bootsunfall ist der Bruder von Fußballstar Lionel Messi, Matías Messi, einem Medienbericht zufolge vorläufig festgenommen worden. Der 35-Jährige sei wegen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus in der argentinischen Stadt Rosario und werde dort von der Polizei bewacht, berichtete die Zeitung Clarin unter Verweis auf Staatsanwalt José Luis Caterina. Messi war angeblich auf dem Fluss Parana an einem Unfall beteiligt, später wurde die Waffe in dem Boot gefunden.