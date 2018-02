Schock für Paris St.-Germain: Neymar wird in Brasilien operiert

Kein erneutes Gigantenduell zwischen Cristiano Ronaldo und Neymar in der Champions League. Der brasilianische Superstar fällt lange aus. Wie sein Klub Paris St.-Germain am Mittwochabend bekannt gegeben hat, muss sich der teuerste Spieler der Welt (wechselte im Sommer für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris) in Brasilien operieren lassen. Dies hätten sowohl die brasilianische Nationalmannschaft als auch PSG gemeinsam beschlossen.