Schock für SC DHfK Leipzig: Keeper Vortmann reißt sich das Kreuzband

Leipzig. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt. Jens Vortmann, Kapitän und Keeper des SC DHfK Leipzig, hat sich das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Das ergab eine Untersuchung am Uniklinikum der Messestadt. Er soll bereits am Donnerstag von Teamarzt Prof. Dr. Pierre Hepp operiert werden. "Das ist die erste schwere Verletzung für Jens und ein absoluter Rückschlag", sagte DHfK-Geschäftsführer Kartsen Günther am Mittwoch. "Wir wünschen ihm viel Kraft, und er bekommt von uns jeden Beistand."

Der 31-Jährige hatte am Dienstagabend im Test der Grün-Weißen gegen die japanische Nationalmannschaft auf der Platte gestanden. Nach rund 40 Minuten verdrehte sich der Torhüter bei einer Rettungstat das Knie, wurde sofort ausgewechselt und verfolgte den Rest der Partie von der Bank aus. Noch in der Nacht erfolgte dann ein gründlicher Check im Krankenhaus, mit verhängnisvollem Ergebnis. "Bei einer Abwehraktion ist das rechte Knie von Jens nach innen weggeknickt udn er hat sofort gespürt, dass etwas nicht stimmt", so Hepp.

Eine Aussage über die Dauer des Ausfalls von Vortmann könne man laut dem Mediziner erst nach der OP treffen. Im Allgemeinen rechnet man nach einem Kreuzbandriss aber mit einer Pause von mindestens sechs Monaten. Der SC DHfK hat in diesem Sommer mit mehreren Ausfällen zu kämpfen. So sind aktuell Lucas Krzikalla, Gregor Remke und Andreas Rojewski verletzt. Am Dienstag fehlte auch Philipp Weber wegen einer Zerrung der Rückenmuskulatur. "Das ist natürlich keine gute Nachricht, zumal wir personell ohnehin gebeutelt sind", war sich Coach Michael Biegler der Größe des neu entstandenen Problems bewusst. "Jens wird aber eng bei der Mannschaft bleiben und seine Führungsrolle weiter ausfüllen."