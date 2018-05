Schock für Uerdingen: DFB untersucht Zulassung für 3. Liga

Das wäre ein Hammer: Steigt der KFC Uerdingen jetzt doch nicht in die 3. Liga auf? Dem sportliche Sieger des Relegations-Duells gegen Waldhof Mannheim könnte ein Formfehler die Rückkehr in den Profi-Fußball kosten.

Anzeige

Eine möglicherweise zu spät hinterlegte Finanzreserve könnte den KFC Uerdingen um den Aufstieg in die 3. Liga bringen. Der Antrag des Meisters der Regionalliga West auf die Zulassung zur 3. Liga wird vom zuständigen Beschwerdeausschuss des Deutschen Fußball-Bund (DFB) am kommenden Montag verhandelt, teilte der DFB am Mittwochabend mit. Hintergrund ist eine offenbar nicht fristgerecht eingereichte Liquiditätsreserve, die alle Klubs bis zum gestrigen Dienstag beim DFB hinterlegen mussten.

Fan-Chaos beim Spiel zwischen Mannheim und Uerdingen Hässliche Szenen: Das Aufstiegsspiel zur 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen musste kurz vor Spielende abgebrochen werden. © 2018 Getty Images Hässliche Szenen: Das Aufstiegsspiel zur 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen musste kurz vor Spielende abgebrochen werden. © 2018 Getty Images Hässliche Szenen: Das Aufstiegsspiel zur 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen musste kurz vor Spielende abgebrochen werden. © 2018 Getty Images Hässliche Szenen: Das Aufstiegsspiel zur 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen musste kurz vor Spielende abgebrochen werden. © 2018 Getty Images Hässliche Szenen: Das Aufstiegsspiel zur 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen musste kurz vor Spielende abgebrochen werden. © 2018 Getty Images Hässliche Szenen: Das Aufstiegsspiel zur 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen musste kurz vor Spielende abgebrochen werden. © 2018 Getty Images Hässliche Szenen: Das Aufstiegsspiel zur 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen musste kurz vor Spielende abgebrochen werden. © 2018 Getty Images Hässliche Szenen: Das Aufstiegsspiel zur 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen musste kurz vor Spielende abgebrochen werden. © 2018 Getty Images Hässliche Szenen: Das Aufstiegsspiel zur 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen musste kurz vor Spielende abgebrochen werden. © 2018 Getty Images Hässliche Szenen: Das Aufstiegsspiel zur 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen musste kurz vor Spielende abgebrochen werden. © 2018 Getty Images

„Die mit der Bedingung geforderte Liquiditätsreserve des KFC Uerdingen ging nach derzeitigem Stand am Dienstag möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist ein. Die Nichteinhaltung der Frist hätte nach den Statuten zur Folge, dass die Bedingung nicht erfüllt ist und daher keine Zulassung erteilt werden könnte“, hieß es in der DFB-Mitteilung.

Uerdingen hatte sich in den Playoffs gegen den Südwest-Zweiten Waldhof Mannheim sportlich durchgesetzt. Nach einem 1:0 im Hinspiel musste das Rückspiel wegen Ausschreitungen von Waldhof-Fans am Sonntag abgebrochen werden. Erst am Dienstag hatte der DFB die Partie mit 2:0 für Uerdingen gewertet. Sollte Uerdingen der Aufstieg aus formalen Gründen verwehrt werden, würde Waldhof Mannheim nach den DFB-Statuten in die 3. Liga aufsteigen.

Die offizielle DFB-Pressemitteilung im Wortlaut!

Der Zulassungsbeschwerdeausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird am kommenden Montag, den 4. Juni 2018, in Frankfurt am Main zusammenkommen, um sich mit dem Antrag des KFC Uerdingen auf Zulassung zur 3. Liga zu befassen. Der Meister der Regionalliga West hatte sich in den Aufstiegsspielen gegen den SV Waldhof Mannheim durchgesetzt und damit sportlich für die 3. Liga qualifiziert. Der Verein musste zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Rahmen des Zulassungsverfahrens zur 3. Liga bis spätestens 29. Mai, 15.30 Uhr (Ausschlussfrist), unter anderem eine Liquiditätsreserve als Guthaben beim DFB erbringen. Die Ausschlussfrist galt gleichermaßen für alle Klubs, die nach Einreichung der Zulassungsunterlagen zum 15. März und deren Prüfung durch den DFB Bedingungen gestellt bekommen hatten. Die mit der Bedingung geforderte Liquiditätsreserve des KFC Uerdingen ging nach derzeitigem Stand am Dienstag möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist ein. Die Nichteinhaltung der Frist hätte nach den Statuten zur Folge, dass die Bedingung nicht erfüllt ist und daher keine Zulassung erteilt werden könnte. Ein Ermessensspielraum würde für den Zulassungsbeschwerdeausschuss in diesem Fall aufgrund der gegebenen Drittbetroffenheit der anderen Bewerber, für die dieselben Fristen und Regeln galten, nicht bestehen. Am Montag wird der Zulassungsbeschwerdeausschuss anhand der vorliegenden Unterlagen überprüfen, ob die Liquiditätsreserve fristgerecht gestellt und die Bedingung somit erfüllt worden ist. Im Fall der Nichterteilung einer Zulassung für einen Gewinner der Aufstiegsspiele zur 3. Liga würde laut DFB-Spielordnung (Paragraf 55b Punkt 4) der in den Aufstiegsspielen unterlegene Verein als Sieger gelten und den Platz in der 3. Liga einnehmen, sofern er die wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Anforderungen erfüllt.

Direktion Öffentlichkeit und Fans

KOMMENTIEREN