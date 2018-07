Eine traurige Nachricht aus Südamerika. Der 25-jährige Torwart Facundo Espindola wurde am Sonntagmorgen auf offener Straße erstochen. Espindola spielte für den argentinischen Drittligisten San Telmo in Buenos Aires. Was genau war passiert?

Der Fußballer soll nachts eine Bar in Buenos Aires verlassen haben und dann attackiert worden sein. Auf einem Youtube-Video ist zu sehen, wie er zu Boden gedrückt wurde, geschlagen wurde, und anschließend jemand mit einem Messer auf ihn einstach.