Schock in Mexiko: Fußball-Fan nach Amateurspiel auf dem Platz hingerichtet

Peter Bosz steckt mit Borussia Dortmund in einer tiefen Krise. Kostet diese ihn den Job?

Mögliche Nachfolger für den Holländer gibt es zuhauf. Ein heißer Kandidat: Hannes Wolf , der Bosz mit dem VfB Stuttgart gerade eine schmerzhafte Niederlage zufügte. Wolf hat Dortmund-Kolorit: Der 36-Jährige trainierte von 2009 bis 2016 verschiedene Jugendmannschaften des BVB, zuletzt die U19. Im vergangenen Jahr führte er Stuttgart auf Anhieb zurück in die Bundesliga.

Schon im Sommer ein Topkandidat: Feyenoord-Trainer Giovanni van Bronckhorst , der im Vorjahr vor Bosz die Meisterschaft in Holland holte. Der 41-jährige Ex-Profi sammelte vor allem als Spieler für Arsenal und den FC Barcelona weitreichende Erfahrungen, gewann Champions League, Premier League und die spanische Meisterschaft. Er führte Feyenoord zurück an Hollands Spitze.

