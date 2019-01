Ihr habt die Wahl: Welches war das schönste Tor des SPORTBUZZER Masters 2019?

Hannovers großer Budenzauber hat auch bei der 4. Auflage richtig Spaß gemacht: Beim SPORTBUZZER Masters 2019 präsentiert von TOTO - Der Fußballwette von LOTTO Niedersachsen kamen die 3380 Zuschauer in der Swiss Life Hall voll auf ihre Kosten. Sie sahen spannende Spiele zwischen den zwölf besten Hallenteams der (um den MTV Eintracht Celle erweiterten) Region, sehenswerte Kombinationen, einen Überraschungssieger - und natürlich viele schöne Tore!

Die User entscheiden

63 an der Zahl - aus dem Spiel heraus, versteht sich. Und weil neben dem Torschützenkönig (Michael Jarzombek vom Koldinger SV mit sechs Treffern), dem Spieler sowie Torhüter des Turniers (wird noch bekanntgegeben) auch der Schütze des schönstes Treffers der Veranstaltung gekürt wird, seid nun ihr an der Reihe. Die Redaktion vom SPORTBUZZER hat alle Tore gesichtet und eine Vorauswahl getroffen - an euch liegt es nun, darüber abzustimmen, welcher der fünf folgenden Treffer der spektakulärste war.