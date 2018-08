Schon alles klar? Thierry Henry offenbar neuer Trainer von Girondins Bordeaux

Er war der offensive Fixpunkt: Thierry Henry, 1999 als Nachfolger von Nicolas Anelka von Juventus geholt, lieferte in der Saison 2003/04 so richtig ab: 30 Tore schoss er und war an etlichen weiteren Treffern der "Gunners" beteiligt. Kurzum: Ein echter Superstar! Einsätze in der Premier League: 37 (30 Tore) © imago/PanoramiC