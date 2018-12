Schon wieder Einbruch bei Choupo-Moting: Räuber erbeuten Juwelen!

Nicht schon wieder! Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats ist Eric Maxim Choupo-Moting ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei entwendeten Einbrecher Juwelen und Handtaschen im Wert von über einer halben Million Euro aus der Wohnung des gebürtigen Hamburgers in Paris.

Auch Thiago Silva Einbruchs-Opfer

Erst Ende November war der frühere Bundesliga-Profi das Opfer eines Einbruchs geworden. Während der Nationalspieler Kameruns mit Paris Saint-Germain in der Champions League gegen Liverpool gespielt hatte, hatten Diebe Gegenstände - darunter Weihnachtsgeschenke - im Wert von rund 600.000 Euro erbeutet.

In Paris kam es in der jüngeren Vergangenheit mehrfach zu Einbrüchen bei den Stars von PSG. Während eines Liga-Spiels am vergangenen Samstag ist bei Abwehrchef Thiago Silva eingebrochen worden, vor einem Jahr traf es den damaligen Trainer Unai Emery.