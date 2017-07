Schreck im Training von RB Leipzig: Demme nach Keita-Foul am Knie verletzt

Seefeld. Bescheidener Start in die neue Woche für RB Leipzig: Mittelfeldmotor Diego Demme hat sich am rechten Knie verletzt. Naby Keita grätschte Demme am Montag um. Der blieb anschließend lange am Boden liegen, musste behandelt und von den Betreuern gestützt vom Platz getragen werden. Es war die Revanche des guineischen Nationalspielers, der kurz zuvor von Demme in einem Zweikampf zu Boden gestreckt wurde, nachdem Keita ihn ausgespielt hatte. Die Einheit wurde anschließend abgebrochen.