Schrecksekunde um Marcel Sabitzer beim Training von RB Leipzig

Leipzig. RB Leipzig hat am Dienstagnachmittag den winterlichen Temperaturen in der Messestadt getrotzt und mit der Vorbereitung auf das Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf (18 Uhr) begonnen. Kurz nach 16 Uhr trabten die Spieler für eine öffentliche Einheit auf das Trainingsgelände am Cottaweg und belohnten die rund 40 in der Kälte wartenden Fans mit Autogrammen und Selfies.