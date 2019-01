Schuhe und Bargeld: Zwei Nachwuchs-Spieler von RB Leipzig überfallen

Leipzig. In den vergangenen Wochen sind zwei Nachwuchsspieler von RB Leipzig Opfer von Raubüberfällen geworden. Das bestätigte der Verein am Dienstag auf SPORTBUZZER-Nachfrage. Demnach lauerten unbekannte Täter den beiden Fußballtalenten jeweils auf dem Weg zwischen RB-Trainingszentrum am Cottaweg und dem Sportgymnasium in der Marschnerstraße auf. Die beiden Opfer blieben bei den Überfällen zwar unverletzt, jedoch wurden ihnen Wertsachen entwendet.