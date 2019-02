Die Schulter: Droht 96-Innenverteidiger Kevin Akpoguma das Saisonaus?

"Bitter", sagte nachher 96-Trainer Thomas Doll. "Mit was für einem Speed er nach vorne gelaufen ist, mit was für einer Qualität." Doll lobte noch den eingewechselten Kevin Wimmer: "Das hat er gut gemacht." Aber der Ausfall des aus Hoffenheim geliehenen Verteidigers wiegt doch schwer.

Untersuchung eventuell schon am Sonntag

"Wenn du so viele Verletzte schon hast, is so etwas natürlich bitter", sagte Doll, der noch am Samstagabend mit dem Verteidiger telefonierte. Kapitän Waldemar Anton hoffte noch, "dass es nicht so schlimm ist". Das wird die Untersuchung am Montag, eventuell aber schon am Sonntag, noch ergeben.