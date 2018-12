Fünfter Jahrestag des Unfall-Dramas: Die Karriere von Michael Schumacher in Bildern

Anlässlich des traurigen Jahrestages wollen wir Schumi in der folgenden Bildergalerie so präsentieren, wie seine Fans ihn für immer in Erinnerung behalten werden - nämlich als einen der größten Sportler aller Zeiten. Der Kerpener wurde in seiner aktiven Zeit siebenmal Formel-1-Weltmeister, fuhr 91 GP-Siege ein, sicherte sich 155 Podestplatzierungen und brannte 77 schnellste Rennrunden in den Asphalt. Zwischen 1991 und 2006 sowie 2010 bis 2012 ging er in insgesamt 307 Rennen an den Start.