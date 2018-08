Schürrle stellt klar: Kritische Aussagen über BVB-Fans "habe ich so nicht gemacht"

Anzeige

Nach seiner scharfen Kritik an der Fankultur in Deutschland hat der frühere Dortmund-Star André Schürrle sich nochmals zu Wort gemeldet. "In englischen Medien war zu lesen, dass ich die Neid-Gesellschaft im deutschen Fußball und die Fans von Borussia Dortmund kritisiere", erklärte der Weltmeister, der Ende Juli vom BVB zum englischen Aufsteiger Fulham gewechselt war. Nun stellt der Angreifer klar: "Diese Aussagen habe ich so nicht gemacht."

Was war geschehen? Schürrle hatte zu Wochenbeginn ein langes Interview mit der Sun geführt und darin ordentlich Dampf abgelassen. "Nach der letzten Saison wusste ich, dass ich etwas verändern will. Ich wollte Deutschland verlassen", wurde der Flügelstürmer zitiert: "Es waren zwei schwierige Jahre in Dortmund. Die Beziehung zwischen den Anhängern und den Spielern war nicht einfach. Es gibt in Deutschland sehr viel Neid von den Fans - die Hardcore-Fans nehme ich davon aus, weil sie immer hinter ihrer Mannschaft stehen."

Der 27-Jährige konkretisiert seine Aussagen nun. "Vielmehr habe ich mich sachlich dazu geäußert, dass man als Nationalspieler und Weltmeister immer mit hohen Erwartungen konfrontiert wird und auch ich diese in Deutschland nicht immer erfüllen konnte", fügte der 57-malige Nationalspieler (22 Tore) selbstkritisch hinzu.

Blick geht bei Fulham nach vorn

Am Donnerstag gab Schürrle dem Kicker ein weiteres Interview. Es sei in den vergangenen Monaten "aus unterschiedlichen Gründen" nicht leicht für ihn gewesen, doch beim ambitionierten Aufsteiger Fulham wolle er seinen Blick nun ausschließlich nach vorn richten. Bis 2020 steht Schürrle nun auf Leihbasis beim FC Fulham unter Vertrag - sein Kontrakt in Dortmund läuft noch bis 2021.