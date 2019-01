Schwache Chancenverwertung: RB Leipzig vergibt Sieg gegen Galatasaray

Leipzig. RB Leipzig hat im sich Testspiel gegen Galatasaray vor allem defensiv in guter Frühform präsentiert und den türkischen Rekordmeister beim 1:1-Unentschieden über weite Strecken dominiert. Eine schwache Chancenverwertung und eine Unachtsamkeit verhinderten den Sieg. In der Schlussphase des Spiels bereitet der verletzt ausgewechselte Bruma Sorgen.

Rangnick setzt auf stärkste Elf

Bei den Fans der Roten Bullen wollte der Funken vor dem Spiel trotzdem nicht überspringen. Die Red Bull Arena blieb zu großen Teilen leer. Rappelvoll und lautstark dagegen der Gästeblock. Die Anhänger von Galatasaray sorgten schon weit vor Anpfiff für Klarheit auf dem Stimmungsbarometer.

RB-Chancenplus in der Anfangsphase

Auf dem Platz legen die Roten Bullen los wie die Feuerwehr, setzen von Beginn an auf die in den vergangenen Tagen immer wieder trainierten schnellen Angriffe. Bereits nach zwei Minuten schiebt Poulsen auf rechts den Ball in den Lauf von Timo Werner. Der Nationalstürmer verzieht seinen ersten Abschluss jedoch leicht und Galatasaray-Keeper Cipe muss noch nicht eingreifen.

In der Folge gelingt es RB Leipzig immer wieder, auf den Flügeln bis zur Grundlinie durchzudringen. Allein, die flachen Hereingaben finden im Strafraum keinen Abnehmer, auch weil Galatasaray sich nach der stürmischen Leipziger Drangphase auf das gegnerische Konterspiel einzustellen scheint. Erst ein langer Ball von Ibrahima Konaté aus der eigenen Hälfte bringt nach einer guten Viertelstunde die nächste Chance: Der durchgestartete Sabitzer kommt jedoch nicht an Ball, weil Keeper Cipe den Braten riecht und rechtzeitig aus seinem Kasten stürmt. Im direkten Gegenstoß pariert Gulacsi ohne Probleme die erste Chance der Gäste: ein flacher Distanzschuss von Instanbuls Badou N'Diaye.

Es bleibt in der ersten Halbzeit der einzige nennenswerte Abschluss der Gäste. In der Defensive steht RB eng gestaffelt. Diego Demme und der nach gerade auskurierten Kniebeschwerden erstaunlich lauffreudige Konrad Laimer ersticken die meisten Angriffe bereits im Keim. Kommt doch mal ein Pass durch, spielt der französische Abwehrriegel um Konaté und Upamecano seine Tempovorteile abgeklärt aus.

Poulsen verpasst zwei Mal und trifft

In der 25. Minute vergibt Yussuf Poulsen gleich zwei Riesenchancen zur Führung: Von einem verunglückten Rückpass der Galatasaray-Verteidiger wirkt der Däne so überrascht, dass er freistehend den Ball nicht am herauseilenden Cipe vorbeigespielt bekommt. Nur wenige Sekunden später verpasst der Stürmer dann eine scharfe Flanke von rechts um wenige Zentimeter. Versuch Nummer drei sitzt. Das Tor in Minute 34 gehört dabei mindestens zur Hälfte Lukas Klostermann. Der rechte Außenverteidiger dringt zentral in den Strafraum ein, legt den Ball nach links an Cipe vorbei. Dort rollt Poulsen das Spielgerät völlig freistehend vor die Füße. Mit einem unbedrängten Schuss landet der Ball im verwaisten Tor. Mit einer 1:0-Führung geht es in die Kabinen.

Premiere für Tyler Adams

Beim Anpfiff zur zweiten Halbzeit steht erstmals Tyler Adams für RB Leipzig in einem Pflichtspiel auf dem Rasen. Der 19-jährige Winter-Neuzugang von den Red Bulls New York ersetzt positionsgetreu Konrad Laimer. Außerdem bekommt nach dem Seitenwechsel Yvon Mvogo ins Tor. RB kommt wieder mit Schwung auf den Rasen. Poulsen lässt einen Pass in die Spitze geistesgegenwärtig durch auf den startenden Werner. Statt selbst abzuschließen, will der Toptorschütze vor dem Kasten querlegen, spielt den Ball aber in die gegnerischen Füße. Irgendwie landet der Ball trotzdem bei Poulsen. Sein Abschluss gerät aber viel zu schwach und ungenau.

Konter sorgt für Ausgleich

In der 55. Minute steht der Galatasaray-Block dann wie aus dem Nichts Kopf. Ein präziser Pass in die Tiefe sorgt für den Ausgleich. Den Konter über die linke Seite schließt Martin Linnes mit einem wuchtigen Schuss mustergültig ab. Istanbul zeigt sich nach dem Tor verbessert und mit mehr Zug zum Tor. In Minute 66 landet nach einer Ecke ein Kopfball nur mit Glück direkt in den Armen von Mvogo. Sorgen bereitet in der Phase des Spiels auch Flügelspieler Bruma. Der Ex-Profi von Galatasaray muss nach einem mit gelb geahndeten Foul am rechten Unterschenkel behandelt und vom Platz getragen werden. Für ihn kommt Matheus Cunha ins Spiel.

Einsatzzeit für fast alle Spieler

Für Konaté, Upamecano, Halstenberg, Klostermann und Werner kommen nach 75 Minuten zudem Mukiele, Nukan, Augustin, Orban und Saracchi ins Spiel. Auch U19-Spieler Eric Majetschak darf noch zehn Minuten Profi-Luft schnuppern. Dem Spielfluss kommen die vielen Wechsel freilich nicht zu Gute. In der Schlussphase plätschert das Duell vor sich. Es bleibt beim 1:1. Am Sonntag steht für RB am Cottaweg bereits der nächste Test gegen den Wolfsberger AC an (12 Uhr).

