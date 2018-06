Andreas Isaksson: Eine der größten Konstanten, die der schwedische Fußball der 2000er hatte, ist der Torhüter. Von 2002 bis 2016 hielt Andreas Isaksson beständig das Tor der "Blagult", der Nationalelf, sauber. Noch in der Jugend wechselte er zu Juventus Turin, kam dort aber nicht an Edwin Van der Sar und Gianluigi Buffon vorbei. Deswegen kehrte er zurück in die schwedische Heimat zu Djurgardens IF. In drei Jahren gewann er mit den Stockholmern zwei Meisterschaften und einmal den Pokal. Im Sommer 2004 wechselte er zu Stade Rennes und ersetzte dort Petr Cech. Nach zwei vernünftigen Jahren in Frankreich zog er weiter zu Manchester City, wo er allerdings auf der Bank Platz nehmen musste. 2008 folgte der Transfer zum niederländischen Meister PSV Eindhoven. Für den Verein machte er in vier Jahren insgesamt 123 Spiele und tauchte regelmäßig im Europapokal auf. Als sein Vertrag dort auslief, wechselte er in die Türkei zu Kasimpasa Istanbul, wo er weitere vier Jahre spielte. 2016 kehrte auch er dann noch einmal zu Djurgardens zurück, wo er seine Karriere nach der vergangenen Saison beendete. © 2004 Getty Images