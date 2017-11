Schweden gegen Italien im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Scheitern verboten! Von einem Aus in den Playoff-Spielen und der ersten Weltmeisterschaft ohne Italien seit 1958 will Team-Manager Gabriele Oriali (54) nichts hören. „Eine WM ohne Italien ist unvorstellbar“, erklärte der Weltmeister von 1982 bei Sky Italia, „wir sind Italien und niemand darf uns Angst machen.“ Sein Teamkollege aus dem für die „Squadra Azzurra“ so erfolgreichen Turnier 1982 in Spanien, Giuseppe Bergomi (53), mahnt in einer Kicker-Kolumne vor der Partie Schweden gegen Italien am Freitag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) „Eine Weltmeisterschaft ohne die Azzurri wäre eine Tragödie, aber mit zwei indiskutablen Endrunden hintereinander haben wir uns das selbst eingebrockt.“

Kann sich Italiens Nationalheld Gianluigi Buffon mit seiner Nationalelf für die WM 2018 qualifizieren? Pierfrancesco Archetti, seit 27 Jahren Fußball-Redakteur bei der Zeitung "Gazzetta dello Sport", hat seine Zweifel. © imago/Montage

In der Tat: Italien muss nach Platz zwei in der Gruppe hinter Spanien um die WM zittern – trotz des mit 495 Millionen Euro höchsten Kaderwerts aller Playoff-Teilnehmer (Quelle: Transfermarkt.de). Nationaltrainer Gian Piero Ventura (69) war daher bemüht, im Abschlusstraining Lockerheit zu versprühen, er scherzte viel mit seinen Spielern, setzte auf Kommunikation.

Wie im traditionell hektischen Umfeld der italienischen Nationalmannschaft am Freitag zu hören war, dürfte Ventura seinen Job auch dann verlieren, wenn sein Team das WM-Ticket in den Spielen in Stockholm und am Montag in Mailand noch löst. Als Nachfolger werden u. a. der frühere England-Coach Fabio Capello und der bis 2016 in der Verantwortung stehende Antonio Conte (jetzt FC Chelsea) gehandelt. Conte soll angeblich zu einem Comeback auf er Nationalmannschafts-Bank überredet werden.

Der Abgang: Zlatan Ibrahimovic trat nach der EM 2016 aus der schwedischen Nationalmannschaft zurück. Den Rücktritt hat er jetzt nochmal bekräftigt. © dpa

Italiens Hoffnungen ruhen auf einem Spieler, der in der Bundesliga bei Borussia Dortmund krachend durchfiel: Ciro Immobile (27). Der Stürmer von Lazio Rom hielt Italien mit sechs Treffern in der WM-Quali überhaupt erst auf Kurs. Für die Römer traf er in 15 Spielen in dieser Saison 18-mal. „Er ist in bestechender Form und natürlich hoffen wir auf seine Tore“, erklärte Coach Ventura vor dem Spiel. Die Statistik sollte Italien eine Warnung sein: Schweden verlor nur eines seiner letzten acht Heimspiele gegen die „Azzurri“.

Auch Schwedens erfolgreichster Torjäger in der Qualifikation war in der Bundesliga ein Flop: Marcus Berg (31), der frühere HSV-Stürmer. Der inzwischen bei Al-Ain FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielende Berg kam in der abgelaufenen WM-Qualifikation auf acht Tore in zehn Spielen und lag damit klar vor dem Leipziger Emil Forsberg (26), der vier Mal einnetzte. Beide sollen es nun auch gegen Italien richten. Einer, der die Druck-Situation in den Playoffs von 2015 gegen den Erzrivalen Dänemark noch gut kennt, ist Zlatan Ibrahimovic (36). Schwedens Fußball-Idol gab am Donnerstag bekannt, dass ein Nationalmannschafts-Comeback für ihn kein Thema sei. „Meine Geschichte im Nationalteam ist vorbei“, so Ibrahimovic gegenüber Sky Italia, „Schweden kann mit weniger Druck spielen, die Leute erwarten jetzt weniger. Als ich noch da war, haben alle erwartet, dass wir die Weltmeisterschaft oder die Europameisterschaft gewinnen.“

Gibt es zum Spiel Schweden gegen Italien einen Livestream?

Ja. Der Internet-TV-Anbieter DAZN überträgt die Begegnung ab 20.35 Uhr live. Kommentator ist Carsten Fuß, Experte wird Jonas Hummels sein. Ein Abo ist erforderlich. Der Sport-Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat. Wer noch kein DAZN-Kunde ist oder war, kann das Spiel Schweden gegen Italien kostenlos verfolgen. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream zum Playoff-Spiel Schweden gegen Italien bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Und: Wer Sport illegal online streamt, kann sich strafbar machen.

Wie sehe ich das Spiel im TV?

Schweden gegen Italien lässt sich auch auf einem Fernseher anschauen. Dazu benötigt man eine Spielekonsole wie Playstation oder Xbox – dann lässt sich das Spiel über die Konsole auf dem Fernseher streamen. Ist der Fernseher ein Smart-TV, findet sich die DAZN-App im Store. Alternativ kann man einen PC oder Laptop mit einem HDMI-Kabel an den TV anschließen und DAZN auf dem größeren Bildschirm genießen. Eine längere Zusammenfassung der Partie gibt es am Freitagabend ab 23 Uhr im ZDF im Anschluss an das Freundschaftsspiel England gegen Deutschland.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Schweden gegen Italien an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

